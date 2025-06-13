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Haber Merkezi

Hem yeteneği hem de güzelliğiyle dikkat çeken isimlerden Nilsu Berfin Aktaş, yaz sezonuna hızlı bir giriş yaptı.

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan güzel oyuncu, geçtiğimiz haftalarda formda görüntüsüyle beğeni toplamıştı. Aktaş’ın yaklaşık 10 kilo verdiği öğrenilmişti.

Ünlü oyuncunun, tatil yaptığı anları ve bikinili pozları adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

DANS DA ETTİ

Bikinili kareler paylaşan Nilsu Berfin Aktaş, bu kez takipçilerini şaşırtan bir içerikle gündeme geldi.

Tatil sırasında oryantal dans yaptığı anları Instagram hesabında yayınlayan güzel oyuncu, dans performansıyla kısa sürede büyük yankı uyandırdı.