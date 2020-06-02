Nilüfer, Ayşe Nazlı genç kız oldu

Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı ile evinde özel doğum günü pastası yaptı.

Usta sanatçı Nilüfer, 65 yaş doğum gününü kızıyla evinin bahçesinde kutladı.

"EN BÜYÜK HEDİYEM"

Kızı Ayşe Nazlı’yla bugüne özel çilekli doğum günü pastası yapan sanatçı, “Kızım ve benim sağlıklı olmamız, en büyük hediye.” dedi.

Pastasını kestiği sırada evde bulunan yardımcılarının “Artık büyüdünüz.” sözleri üzerine Nilüfer, “Kendimi hiç de büyümüş hissetmiyorum.” açıklamasını yaptı.

ALBÜM GELİYOR

Nilüfer, yeni yaşına özel sürpriz bir haber de verdi: “Albüm çalışmalarına başladık. İnşallah yakın zamanda sevenlerimizle yine bir araya gelip şarkılar söyleyeceğiz.”







