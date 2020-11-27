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    Nilüfer Bodrum'a gitti

    Nilüfer, İstanbul'daki artan koronavirüs vakalarından dolayı Bodrum'daki evine yerleşti.
    • Haber Merkezi
    • 27.11.2020 - 08:05
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    Nilüfer Bodrum'a gitti

    Ünlü şarkıcı Nilüfer, koronavirüs salgını nedeniyle vakaların artış göstermesiyle çareyi İstanbul'u terk etmekte buldu.

    Nilüfer yakın zamanda aldığı ünlü tatil beldesi Bodrum’daki evine çekildi.

    ÇOK BEĞENİLDİ

    Bodrum’un bu zamanlardaki sessiz ve sakinliğini sevdiğini söyleyen Nilüfer, tatil beldesinden bir karesini ‘Cennete kaçtım’ notuyla paylaştı.

    Sanatçının fotoğrafı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

    Nilüfer Bodrum a gitti #1

    Nilüfer Bodrum a gitti #2

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