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Nilüfer, eski bir fotoğrafını paylaştı
Nilüfer, Instagram hesabından öğrencilik yıllarına ait bir fotoğrafını yayınladı.
- Haber Merkezi
- 10.07.2020 - 08:00
Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Nilüfer, sosyal medya hesabından bir TBT paylaştı ve bu karesi üzerinden takipçilerine ilginç bir itirafta bulundu.
"AKLIM MÜZİKTEYDİ"
O yıllarda aklının hep müzikte olduğunu söyleyen Nilüfer, öğrenci olmayı pek sevmediğini itiraf etti.
İşte Nilüfer’in o satırları:
"Bezmiş Nilüfer… Ne yalan söyleyeyim öğrenci olmayı pek sevmedim. Hep saygılı, terbiyeli ama aklı derslerde değil müzikte, şarkı söylemekte olan bir öğrenciydim ben."