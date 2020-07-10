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    Nilüfer, eski bir fotoğrafını paylaştı

    Nilüfer, Instagram hesabından öğrencilik yıllarına ait bir fotoğrafını yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.07.2020 - 08:00
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    Nilüfer, eski bir fotoğrafını paylaştı

    Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Nilüfer, sosyal medya hesabından bir TBT paylaştı ve bu karesi üzerinden takipçilerine ilginç bir itirafta bulundu.

    "AKLIM MÜZİKTEYDİ"

    O yıllarda aklının hep müzikte olduğunu söyleyen Nilüfer, öğrenci olmayı pek sevmediğini itiraf etti.

    İşte Nilüfer’in o satırları:

    "Bezmiş Nilüfer… Ne yalan söyleyeyim öğrenci olmayı pek sevmedim. Hep saygılı, terbiyeli ama aklı derslerde değil müzikte, şarkı söylemekte olan bir öğrenciydim ben."

    Nilüfer, eski bir fotoğrafını paylaştı #1

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