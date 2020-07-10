Nilüfer, eski bir fotoğrafını paylaştı

Nilüfer, Instagram hesabından öğrencilik yıllarına ait bir fotoğrafını yayınladı.

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Nilüfer, sosyal medya hesabından bir TBT paylaştı ve bu karesi üzerinden takipçilerine ilginç bir itirafta bulundu.

"AKLIM MÜZİKTEYDİ"

O yıllarda aklının hep müzikte olduğunu söyleyen Nilüfer, öğrenci olmayı pek sevmediğini itiraf etti.

İşte Nilüfer’in o satırları:

"Bezmiş Nilüfer… Ne yalan söyleyeyim öğrenci olmayı pek sevmedim. Hep saygılı, terbiyeli ama aklı derslerde değil müzikte, şarkı söylemekte olan bir öğrenciydim ben."