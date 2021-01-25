Uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen Nilüfer, son paylaşımını eleştirenlere cevap verdi.

Usta sanatçı Nilüfer, sosyal medya hesabından bir selfie paylaştı.

Fotoğrafta kilo aldığı gözlenen Nilüfer için takipçileri, “Bu yanaklar ne böyle?” şeklinde yorumda bulundu.

"SIKMAYIN CANINIZI"

Bu yorumlara kayıtsız kalmayan Nilüfer, "Ne varmış yanaklarımda. Pandemide şiştik biraz. Kayan bir şey yok. Sıkmayın canınızı.’’ mesajını yazdı.