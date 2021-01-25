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    Nilüfer: Ne varmış yanaklarımda

    Uzun zamandır ortalıkta gözükmeyen Nilüfer, son paylaşımını eleştirenlere cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2021 - 15:13
    • Güncelleme : 25.01.2021 - 15:39
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    Nilüfer: Ne varmış yanaklarımda

    Usta sanatçı Nilüfer, sosyal medya hesabından bir selfie paylaştı.

    Fotoğrafta kilo aldığı gözlenen Nilüfer için takipçileri, “Bu yanaklar ne böyle?” şeklinde yorumda bulundu.

    "SIKMAYIN CANINIZI"

    Bu yorumlara kayıtsız kalmayan Nilüfer, "Ne varmış yanaklarımda. Pandemide şiştik biraz. Kayan bir şey yok. Sıkmayın canınızı.’’ mesajını yazdı.

    Nilüfer: Ne varmış yanaklarımda #1

    Nilüfer: Ne varmış yanaklarımda #2

    Nilüfer: Ne varmış yanaklarımda #3

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