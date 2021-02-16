Nisa Bölükbaşı: Barış'la tek şartla evlenirim

YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olan Nisa Bölükbaşı, dikkat çekici ifadelere yer verdi.

Nisa Bölükbaşı, geçtiğimiz aylarda "Survivor" yarışmasında tanışıp aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Barış Murat Yağcı tarafından, İstanbul İstiklal Caddesi'nde evlilik teklifi almıştı.

"SANA GÜVENDİĞİMDE SÖYLERİM"

Bölükbaşı, evlilik şartını açıklayarak, "Barış'ın vücudunun her yerinde dövme var. Yaz aylarında dövmelerinin anlamını sormuştum. O da 'Sana güvendiğimde söylerim' demişti. 'Allah Allah' dedim.

"SEVGİLİSİNİN ADI YAZIYORMUŞ"

Bir zaman geçti, yine sordum. Anlatmaya başladı. Sıra ensesindeki dövmeye gelince 'Boşver' dedi. Ben de 'Tamam' dedim. Sonra sosyal medyadan öğrendim ki eski sevgilisinin adı yazıyormuş.

"SİLECEKSİN"

Sonra konuştuk. 'Bütün dövmeler benim eski hayatımın bir parçası, silemem' dedi. Ben de dövmeyi istemediğimi söyledim. 'Sileceksin' dedim.

"SİLDİRİRSE EVLENİRİM"

O sürekli 'Seninle evleneceğim' diyor ya, ben de 'Benimle evlenmek istiyorsan bu dövme olmayacak. O dövme varsa ben yokum' dedim. Şimdi bunun kavgasını yapıyoruz yani." ifadelerini kullandı.