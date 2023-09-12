Nükhet Duru: Orkestra şefinden dayak yerdik YouTube'da yayınlanan bir programın konuğu olan ünlü şarkıcı Nükhet Duru'nun çarpıcı itirafları sosyal medyada gündem oldu.

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Usta sanatçı Nükhet Duru, İpek Tuzcuoğlu’nun YouTube’da yayınlanan Hayatıma Dokunanlar programına katıldı. Duru, kendi dönemine ait bir itirafıyla şaşırttı.

"Biz dayak yerdik"

Müzik sektörü hakkında konuşan Nükhet Duru, “Nerede duysanız tanıyacağınız sesler kalmadı. Saçlar, kıyafetler, davranışlar aynı. Sesler de zaten stüdyo marifetiyle düzenlenmiş. Ben başladığım dönem öyle küçük bir detone olsun veya ritmin dışında kalmak olsun dayak yerdik biz orkestra şefinden.” ifadelerine yer verdi.

'Sevmeden sevişmeler dönemi'

İpek Tuzcuoğlu'nun, "Günümüzde anlamlı sözler ve ritimler kalmamasını neye bağlıyorsun?" sorusuna cevap veren Nükhet Duru, "Teknolojiye çok yapıştık. Doğru kullanmıyoruz. İyi şarkı çıkmama nedeni o güzel aşklar yok. 'Sevmeden sevişmeler dönemi' diyorum ben. Bu tabii şarkının ve hayali geliştirecek olayların varlığını yok ediyor. Sadece müziğin matematiksel gerçeği kalıyor. Ben takılmadım öyle bir şeye. Hiçbir şey hakiki değil.” şeklinde konuştu.