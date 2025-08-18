Nükhet Duru Serdar Ortaç'a tavsiyeler: "Ms hastasıyım 6 ay yürüyemedim"

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Nükhet Duru, NumberOne Star programına konuk oldu. Duru, genç yaşta yakalandığı MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla nasıl başa çıktığını anlattı. Serdar Ortaç'a da tavsiyeler verdi.

İşte Nükhet Duru'nun açıklamalarından satırlar:

-MS hastalığına ağır bir krizle yakalandım. 6 ay kadar yürüyemeden yaşadım. Onu böyle huysuz bir yılan gibi düşündüm. Başını okşaya okşaya bugünlere geldik.

"SERDAR'A TAVSİYE"

Aynı hastalıkla mücadele eden Serdar Ortaç’a da tavsiyede bulundu:

Özel hayatına çok dikkat etsin. Stresten, alkolden ve kumardan uzak dursun.

- Mabel Matiz’i ben keşfettim. O çağdaş bir ozan.

- Diyeti 8-9 aya yaydım ve azar azar kilo verdim.

- Acele verilen kilo acele olarak ilk yediğinizde 500 gram olarak geri döner. Sabırlı olmak lazım.

"YEMEKTEN SONRA DANS"

- Hareketli olmak lazım, yürümek için her gün 40-50 dakika zaman ayırıp bir de yemeklerden sonra açın bir müzik dans edin ben öyle yapıyorum.

- Her an aşk dolu bir insanım, neye aşık olduğum meçhul ama aşkı böyle bir bütün olarak yaşarım.

"ZOR KIZARIM"

- Ben uzun bir süredir kendimle çıkıyorum. Çok memnunum.

- Çok nadir, zor kızarım ama kızarsam da kolay soğumam. Yılda bir kere sesim çıkar.

- İlk dönem şarkılarım kendi hayatımın hikayelerini içeriyor.

- İnanmadığım şarkıyı kolay kolay söylemem. Bana ‘Çok hit olacak bu, söyle’ diye getirdikleri birçok şarkıyı ‘Yok bana göre değil’ diye yolladım.