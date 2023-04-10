Nükhet Duru'dan nostaljik fotoğraf Ünlü şarkıcı Nükhet Duru, yıllar önce çekilmiş olan Zeki Alasya ve Metin Akpınar ile pozunu paylaştı.

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Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir davette Nükhet Duru, basın mensuplarıyla konuşarak kadınların tayt giymelerinden rahatsız olduğunu söylemiş ve gündem olmuştu.

Ünlü şarkıcı şu açıklamayı yapmıştı:

"Hoş görüntü değil"

“Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum, bu anlamda fikrimi saklayacak değilim. Görsellik devreye girince, yurt dışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız.”

Sosyal medyada aktif olan Duru, son olarak Zeki Alasya ve Metin Akpınar ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Duru paylaşımına, "Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer. Buymuş meğer!" notunu düştü. Duru'nun paylaşımına Nilgün Belgün, Emel Sayın gibi isimler yorum yaptı.