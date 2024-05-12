Nükhet Duru'dan tayt çıkışı: Evde temizlik yaparken giyin "Ne olur bu tayt olayına dur deyin" çıkışıyla dikkatleri üzerine çeken Nükhet Duru, sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.

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ensonhaber.com

2022 yılında bir giyim firmasının Çırağan Sarayı’nda gerçekleşen defilesine katılan Nükhet Duru, 'tayt' çıkışı ile herkesi şaşırtmıştı.

Duru o dönem yaptığı açıklamada, "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık. Hiç sevmiyorum" ifadelerini kullandı.

Nişantaşı'nda görüntülenen Duru'ya yıllar önce söylediği bu sözler yeniden hatırlatıldı.

"Hala karşıyım"

Usta sanatçı, gündem olan sözleri hakkında, "Tayt kıyafet değil, spor bir şey. Hala karşıyım. Pilates ve evde temizlik yaparken giyersin" ifadelerini kullandı.

Gençlik sırrını verdi

Tarzıyla dikkat çeken Nükhet Duru, "Nasıl böyle genç kalıyorsunuz?" sorusuna ise "Bol bol kahkaha atın, iyi şeyler düşünün" yanıtını verdi.