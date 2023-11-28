Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç ve Cansu Dere buluşması Yıllar önce Muhteşem Yüzyıl'da rol alan Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç ve Cansu Dere sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

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'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde Mahidevran rolüyle izlediğimiz Nur Fettahoğlu, Hatice Sultan rolünü üstlenen Selma Ergeç ve Firuze Hatun'u oynayan Cansu Dere'nin dostluğu proje bitse de devam etti.

Dizi çok uzun bir süre önce bitse de üçlü, birbirlerinin hayatından hiç çıkmadı. İster özel gün ister gezmek olsun, üç ünlü oyuncuyu sık sık bir arada görüyoruz.

"Yüzümüz kırışana kadar"

'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin oyuncuları Cansu Dere (Firuze), Selma Ergeç (Hatice) ve Nur Fettahoğlu (Mahidevran) bir kez daha bir araya geldi. Üçlünün pozlarını Nur Fettahoğlu, şu notla paylaştı: "Yüzümüz kırışana kadar, her yaşanmışlıkta, doya doya! İyi ki!"

"Saygısızlık ve şımarıklık"

Ünlü yapımcı Timur Savcı, geçtiğimiz aylarda bir YouTube kanalına konuk olmuştu. ‘Muhteşem Yüzyıl’da Hürrem Sultan’ı canlandıran Meryem Uzerli’nin 2013 yılında ‘tükenmişlik sendromu’ yaşadığı gerekçesiyle çekimleri yarıda bırakıp Almanya’ya gitmesine ilişkin olarak konuşan Timur Savcı, durumu tüm ekibe karşı saygısızlık, şımarıklık olarak nitelendirmişti.

"Timur ne dediyse, doğru söylemiştir”

Timur Savcı’ya oyuncu Cansu Dere’den de destek gelmişti. Dere’ye, yapımcı Timur Savcı’nın Meryem Uzerli için söylediği “Diziyi bırakması şımarıklıktı.” açıklaması sorulmuştu. 41 yaşındaki oyuncu, “Timur ne dediyse, doğru söylemiştir.” demişti.