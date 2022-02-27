Nur Fettahoğlu’ndan kafa karıştıran paylaşım

Oyuncu Nur Fettahoğlu, Umut Evirgen'le samimi bir pozunu yayınladı. “Sen hep aşkla” notunu yazdığı pozuna nazar boncuklu yorumlar gelince Fettahoğlu'ndan açıklama geldi.

Umut Evirgen'in bir süredir Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadığı konuşuluyordu.

İddialar karşısında sessiz kalmayı tercih eden çiftten ilk fotoğraf geçtiğimiz günlerde gelmiş ve aşk belgelenmişti.

“SEN HEP AŞKLA”

Ancak dün akşam oyuncu Nur Fettahoğlu'nun Instagram hesabından yayınladığı poz kafaları karıştırdı.

Oyuncu, Evirgen ile fotoğrafının altına “Sen hep aşkla” mesajını yazdı.

TAKİPÇİLERİ NAZAR BONCUĞU KOYDU

Fotoğrafın altına Fettahoğlu'nun takipçileri, nazar boncuğu ve kalp emojileri koydu.

Bu da “Yeni bir aşk mı?” sorusunu akıllara getirdi.

“CAN DOSTUM”

Güzel oyuncu, magazin gündemini meşgul eden kareyle ilgili “Umut benim can dostum” açıklamasını yaptı.

41 yaşındaki Fettahoğlu, 8 yıllık eşi ve 2016'da dünyaya gelen kızı Elisa Güzin'in babası Levent Veziroğlu'ndan Mart 2021'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.

2 HAFTA ÖNCE GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Serenay Sarıkaya, iki hafta önce Umut Evirgen’in sahibi olduğu mekanda görüntülenmiş, ikilinin samimi halleri dikkat çekmişti.

Son olarak Nişantaşı’nda bulunan bir klinikten çıkarken objektiflere yansıyan oyuncu, söz konusu görüntüyü, “Artık konuşmaktan yoruldum” diyerek, cevapsız bıraktı.

OYUNCU SEVGİLİLER

Magazin gündeminden düşmeyen 32 yaşındaki işletmeci Umut Evirgen, Serenay Sarıkaya'dan önce ünlü oyuncular Melisa Şenolsun ve Tuba Büyüküstün'le de aşk yaşamıştı.