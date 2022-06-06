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    Nur Fettahoğlu'ndan Kerem Bürsin yorumu

    'Aşk-ı Memnu', 'Muhteşem Yüzyıl' ve 'Babil' gibi başarılı yapımlarla adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Nur Fettahoğlu, Türk oyuncular hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2022 - 08:05
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    Nur Fettahoğlu'ndan Kerem Bürsin yorumu

    Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Güzel oyuncu, Kerem Bursin'in geçen hafta Türk oyuncular hakkındaki yorumuyla ilgili düşüncelerini dile getirdi.

    Kerem Bürsin’in yurt dışındaki oyuncuları kastederek "Onlar 'dünyaları ben yarattım, burası benim setim kardeşim' diye bağırmıyorlar" sözleri hatırlatılan Fettahoğlu, şunları söyledi:

    Nur Fettahoğlu ndan Kerem Bürsin yorumu #1

    "Genelleme yapmamak lazım"

    "Genellememek gerekiyor diye düşünüyorum. Neye istinaden söyledi bilmiyorum ama her insan bir değildir. Arkadaşlarımız için biraz sert olmuş. Benim tanıdığım çevremde böyle bir insan yok. Ünlü isim son olarak.

    "İyi insanlarla çalıştım"

    Set saygısı olan insanlarla çalışmaya dikkat ediyorum. Genellikle hep iyi insanlarla çalıştım

    Fettahoğlu, sekiz yıllık eşi ve 2016'da dünyaya gelen kızı Elisa Güzin'in babası Levent Veziroğlu'ndan Mart 2021'de anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.

    Nur Fettahoğlu ndan Kerem Bürsin yorumu #2


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