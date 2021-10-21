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    Nur Fettahoğlu'ndan mayolu poz

    Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu, Instagram'dan yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2021 - 07:20
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 07:39
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    Nur Fettahoğlu'ndan mayolu poz

    Son olarak Babil ve Kağıt Ev dizilerinde başrol oynayan Nur Fettahoğlu, yeni projelerine hazırlık yapıyor.

    Instagram hesabını da aktif olarak kullanan güzel oyuncu, son paylaşımıyla dikkat çekti. Nur Fettahoğlu, yaz aylarında evinde siyah mayosuyla çekilen bir fotoğrafını 'tb' notuyla paylaştı.

    "O ZAMAN DANS"

    Ünlü oyuncu paylaşımına "Dolunay mı? Retro bitti mi? O zaman dans" notunu yazdı.

    Düzgün fiziğiyle dikkat çeken 40 yaşındaki Fettahoğlu, 1 milyon 600 bin takipçisi olduğu Instagram'da yorum yağmuruna tutuldu.

    Nur Fettahoğlu ndan mayolu poz #1

    Nur Fettahoğlu ndan mayolu poz #2Nur Fettahoğlu ndan mayolu poz #3

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