Nur Tuğba Namlı'nın eşi Mustafa Namlı kimdir, ne iş yapıyor? Mustafa Namlı ve Nur Tuğba Namlı ne zaman evlendi

Nur Tuğba Namlı'nın eşi Mustafa Namlı kimdir, ne iş yapıyor? Mustafa Namlı ve Nur Tuğba Namlı ne zaman evlendi

Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Nur Tuğba Namlı'nın eşi 'Mustafa Namlı kimdir?' merak konusu oldu. İşte, Nur Tuğba Namlı ve eşi Mustafa Namlı'nın hayatı...

Kanal D ekranlarında yer alan 'Neler Oluyor Hayatta' programının yeni sunucusu Nur Tuğba Namlı'nin eşi Mustafa Namlı'nın kim olduğu merak ediliyor.

İşte Mustafa Namlı'nın hayatı...

MUSTAFA NAMLI'NIN KİM OLDUĞU MERAK EDİLİYOR

Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına Seda Akgül'ün koltuğuna Nur Tuğba Namlı geldi. Hakan Ural ile birlikte programı sunacak olan Nur Tuğba Namlı kimdir, kaç yaşında ve eşi Mustafa Namlı kim soruları ise merak konusu oldu.

Mustafa Namlı kimdir ne iş yapar Nur Tuğba Namlı eşi kaç yaşında?





Kanal D ekranlarının sevilen yüzü, Hayatta Neler Oluyor sunucusu Nur Tuğba Namlı ekran başındakiler tarafından sık sık araştırılıyor. Özel hayatı merak edilen başarılı sunucunun eşi ise merak konusu oldu.

MUSTAFA NAMLI'NIN MESLEĞİ

Bazı magazin sayfalarında boşandılar iddiası yayılsa da Nur Tuğba Namlı 2015 yılından beri iş adamı Mustafa Namlı ile evli ve dünya tatlısı 2 çocuğun annesi.

NUR TUĞBA NAMLI KİMDİR?

Nur Tuğba Namlı kimdir: Aslen Mersinli olan Tuğba Algül, 1983 yılında dünyaya geldi. Başarılı spiker Gülgün Feyman'dan aldığı sunuculuk eğitiminden sonra ekran macerası başlayan Nur Tuğba Algül, haber bülteni spikeri olarak ekran önüne çıktı.

NUR TUĞBA NAMLI'NIN KARİYER HAYATI

İlk olarak SkyTürk kanalında gece haberlerini sunan Nur Tuğba Algül, burada uzun süre görev aldıktan sonra NTV kanalına transfer oldu ve bu kanalda da haber spikeri olarak görev aldı.

TV 8 ekranlarında yayınlanmış olan Ütopya isimli yarışmanın gündüz kuşağında yayınlanan programı "Ütopya Panorama" programının sunuculuğunu üstlenen Nur Tuğba Algül bu yarışmanın bitmesinin ardından yine TV 8 ekranlarında yayınlanmakta olan fenomen yarışma Survivor'ın gündüz kuşağında yayınlanan ve yarışmada gelişen olayların kritiğinin yapıldığı Survivor Panorama'nın Hakan Hatipoğlu ile birlikte sunuculuk yaptı.