Programa bağlanan kadın seyirci, elti ve görümcelerinin annesine gitmesine engel olduğunu anlatması üzerine sinirlenen Nur Viral, “Getir bana eltini parçalayacağım şimdi” dedi.

Beyaz TV ekranlarında Nru Viral’in sunumu ile seyircisi ile buluşan ‘Hayatta Her Şey Var’ programı, birbirinden farklı olayları ekranlara taşımaya devam ediyor.

Programa telefonla ile bağlanan seyirciler dertlerini ve sorunlarını anlatırken, uzman konuklar da seyircilere tavsiyelerde bulunuyor.

Son olarak programa, evliliğinde yaşadıklarını anlatan bir kadın sürücü damga vurdu. Seyirci, eltisi tarafından annesinin evine gitmesinin engellendiğini söyleyince, Nur Viral yaşanılan duruma tepki gösterdi.

“KENDİ AİLEME GÖNDERMEK İSTEMİYORLAR”

Yaşadıklarını anlatan seyirci, “4-5 ayda bir kayınvalidemin evine gittiğim zaman evden çıkıyorum. Kendi aileme göndermek istemiyorlar. Annem bana sık gelir. Eşim değil başkaları karışıyor. Kayınvalidem, görümcelerim, eltilerim.” dedi.

“ELTİYE NE OLUYOR YA?”

Viral, “Kayınvalidenin karışmasını bir dereceye kadar anlıyorum. Eltiye ne oluyor ya? Görümceye ne oluyor? Peki bu sırada kocan ne diyor?” dedi.

Kadın seyirci, kocasının hiçbir şeye karışmadığını ifade etti. Kendisinin 40 elti ve görümcelerinin ise 35 yaşlarında olduğunu belirten kadın, Viral’i şaşırttı.

Nur Viral, seyircisinin eltisine kızdı: Getir, parçalayacağım VİDEO



“BAZEN ŞARLAMAK İSTİYORUM”

Viral seyircisine sesini yükseltmesini söyleyerek, “Kim karışır benim anama? Anama gidiyorum, sanan ne, sen kimsin? Dış kapının mandalı. Kadıncağız 40, akıl veren eltisi 35 yaşında. Yaşın kadar konuşacaksın. Bazen şarlamak istiyorum. Sen kimsin hadsiz? 5 tane de çocuğum olsa, beni anneme göndermeyen kocayı kapının önüne koyarım. Annemi ben bir daha nerede bulacağım? Sizin de varlığınızdan emin olsunlar. Getir bana eltini parçalayacağım şimdi ya.” ifadelerini kullandı.