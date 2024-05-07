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Nur Viral'n programına katılan bir seyirci, rüyasının yorumlanmasını istedi.

Seyirci, "Rüyamda İzmir'den Çanakkale'ye doğru yüzerken kaynanam bana arkadaşlık yaptı ve inatçı keçi dedi. Bu ne demek?" diye sordu.

Nur Viral soru karşısında gülme krizine girerken, rüyanın yorumunda ise şu şekilde bahsedildi;

Rüyası yorumlandı

İki tane şehir ismi görmek kişinin niyetleridir. Burada niyetler var. Yüzerek Çanakkale'ye gitmesi hayat içerisinde vermiş olduğu mücadelesi. Biz her zaman denizi insanın hayatı diye dile getirdik. Orada yüzmesi ise kendi hayatı içerisinde vermiş olduğu mücadelenin karşılığını alacağını gösterir. Korkulacak herhangi bir şey yoktur.



Kayınvalidesi inatçı keçi demiş. Burada Kurban Bayramı'na kadar kayınvalidesi ile arasında bir sorun varsa kalkması veya kendisi için kaybı bir durumun yine Kurban Bayramı'na kadar olmasını gösterir.