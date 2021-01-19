- Haberler
- Magazin Haberleri
- Nurdan Büyükak'ın bebeği göründü
Nurdan Büyükak'ın bebeği göründü
İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Büyükak'tan hamilelik pozu geldi.
- Haber Merkezi
- 19.01.2021 - 14:10
- Güncelleme : 19.01.2021 - 14:31
Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 2018’de yıllardır beraber olduğu psikolog Nurdan Beşen ile nikah masasına oturmuştu.
CİNSİYETİNİ GİZLİYORLAR
Uzun zamandır çocuk sahibi omak isteyen çift. aralık ayında bebek beklediklerini duyurmuştu. Ama cinsiyetini hala açıklamadılar.
4 aylık hamile olan Nurdan Büyükak, dün Instagram’da eşiyle kar altında verdikleri pozları paylaşıp “Karın keyfini yine çocuklar çıkardı.” notunu düştü.