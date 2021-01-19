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    Nurdan Büyükak'ın bebeği göründü

    İbrahim Büyükak'ın eşi Nurdan Büyükak'tan hamilelik pozu geldi.
    • Haber Merkezi
    • 19.01.2021 - 14:10
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 14:31
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    Nurdan Büyükak'ın bebeği göründü

    Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 2018’de yıllardır beraber olduğu psikolog Nurdan Beşen ile nikah masasına oturmuştu.

    CİNSİYETİNİ GİZLİYORLAR

    Uzun zamandır çocuk sahibi omak isteyen çift. aralık ayında bebek beklediklerini duyurmuştu. Ama cinsiyetini hala açıklamadılar.

    4 aylık hamile olan Nurdan Büyükak, dün Instagram’da eşiyle kar altında verdikleri pozları paylaşıp “Karın keyfini yine çocuklar çıkardı.” notunu düştü.

    Nurdan Büyükak ın bebeği göründü #1

    Nurdan Büyükak ın bebeği göründü #2

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