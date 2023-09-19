Nurgül Yeşilçay, ablasını paylaştı Sosyal medya hesabından ablasıyla fotoğrafını yayınlayan Nurgül Yeşilçay'a 'Güzellik genetik' yorumları yapıldı.

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Sosyal medyanın aktif ünlülerinden oyuncu Nurgül Yeşilçay, özel hayatı ile ve paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

47 yaşında bir çocuk annesi olan Nurgül Yeşilçay, fit hali ile bu yaza adeta damga vurmuş; fazla kilolarından kısa sürede kurtulmasıyla çok konuşulmuştu.

Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Yeşilçay, son yayınladığı postta ablasını paylaşınca sosyal medya yıkıldı.

Ünlü oyuncunun ablasını görenler takipçileri; 'Ne kadar benziyorlar', 'Kopyası gibi', 'Güzellik genetik' gibi yorumlar yaptı.