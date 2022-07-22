Nurgül Yeşilçay, bu sene Marmaris'te

Nurgül Yeşilçay, bu sene Marmaris'te

Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay'la sezonu açtı.

Uzun zamandır Necati Kocabay ile aşk yaşayan oyuncu Nurgül Yeşilçay, Marmaris'e gitti.

Issız koylardan birinde ev kiralayan ünlü çift, denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Sevgililer dün evlerinin hemen önündeki plajdaydı. Bir süre sohbet ettiler. Sonra ilk adım Nurgül Yeşilçay’dan geldi ve sıcaktan bunalıp denize girdi.

Nurgül istesin yeter

Yeşilçay “Haydi aşkım gel yanıma” diye seslendi. Necati Kocabay bu davet üzerine hemen yerinden fırladı ve “Geliyorum canım” diyerek kollarını açıp Nurgül’e koştu.