Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, yeğeninin düğününe katıldı.

Nurgül Yeşilçay, önceki gün büyük yeğeni Buse’nin İzmir’de gerçekleşen düğün törenine katıldı.

Hem ağladı hem oynadı

Kırmızı bir elbise giyen Nurgül Yeşilçay, düğünde oynadığı anları sosyal medya sayfasından paylaştı. Nurgül Yeşilçay, nikah olacağı sırada ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Nurgül Yeşilçay, son paylaşımıyla beğeni topladı. Yeğeni Buse Çelik'in düğününde oynadığı anları Instagram hikayesinde paylaşan Yeşilçay'ın hem dansı hem de dekolteli kıyafeti sosyal medyaya damga vurdu.

Derin göğüs dekolteli ve yırtmaçlı kırmızı elbiseyle düğünde boy gösteren Yeşilçay, doyasıya eğlendiği o anlardan kareler paylaştı.

Nurgül Yeşilçay, yeğeninin düğününe katıldı VİDEO



Bir ara ayakkabılarını çıkarıp dans eden 46 yaşındaki oyuncu adeta kendinden geçti.

"Kirpikler isim vermedi"

Nurgül Yeşilçay, nikah esnasında ise duygularını saklayamadı. Nurgül Yeşilçay, paylaştığı bir gönderiye, “Biraz ağlanır gibi oldu, ama iki metrelik kirpikler batınca duruldu” notunu düştü.