Nurgül Yeşilçay: Eniştenizden önce ve sonra

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay’la olan ilişkisi hakkında konuştu.

Nurgül Yeşilçay, 3 yıldır birlikte olduğu yapımcı Necati Kocabay’a olan aşkını anlattı.

Kocabay’la ilişkisini hayatının dönüm noktası olarak gördüğünü belirten ünlü oyuncu, “Hayatımı N.Ö. ve N.S. diye ayırmamız lazım öncelikle. Eniştenizden önce ve sonra” dedi.

İşte Yeşilçay'ın açıklamalarından ara başlıklar:

"NECATİ BAŞKA"

“Hayatımı N.Ö. ve N.S. diye ayırmamız lazım öncelikle. Eniştenizden önce ve sonra. Necati’den önce çok daha karmaşık ilişkiler yaşıyordum. 40 yaşına geldiğimde mutfakta tek başımaydım ve dedim ki, yapmayacağım, böyle saçma sapan ilişkiler yaşamak istemiyorum. Sonra Necati ile tanıştım. Bir arkadaşımız tanıştırdı. En çok dikkatimi çeken kibar olmasıydı.

"ARTIK EVLİLİĞE HAZIRIM"

İlk defa Necati’den bir şeyler isteyebiliyorum. İnsanın her şeyi tek başına halletmeye çalışması çok ağır bir yük. Şimdi Necati’den bir şeyler isteyebilmek benim yalnızlığımı giderdi. Kendimi ilk defa evliliğe hazır hissediyorum.”





"BAŞKALARIYLA EVLİYKEN BİRBİRLERİNE AŞIK OLMUŞLAR"

Annesi Nazlı Yeşilçay’ı 98 yılında kaybettiğini anlatan ünlü oyuncu, “Annem 98 yılında vefat etti, bizim ailemiz darmadağın oldu. Çok etkilendim, hâlâ da çok etkilenirim.

Annem başkasıyla evli, babam başkasıyla. İkisi birbirlerine âşık oluyor. Olay, Bolu’da geçiyor. Kaçıp İzmir’e geliyorlar, orada yeni bir hayat kuruyorlar. Ne babamın ailesi ne de annemin ailesiyle görüşüyorduk. Biz bize yeten küçük bir çekirdek ailemiz vardı.” dedi.