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    Nurgül Yeşilçay: Eski kocayla görüşmek manasız

    Necati Kocabay ile aşk yaşayan oyuncu Nurgül Yeşilçay, eski eşi Cem Özer'in açıklamaları hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 18.04.2022 - 09:45
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 11:13
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    Nurgül Yeşilçay: Eski kocayla görüşmek manasız

    Uzun süredir yapımcı Necati Kocabay ile ilişkisi olan hatta evlilik hazırlıkları yapan oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki gün Cem Özer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Osman Nejat ve sevgilisiyle Arnavutköy'de görüntülendi.

    "Necati iyi geldi"

    Yeşilçay,  eski eşi Cem Özer’in yaptığı “Necati Bey Nurgül’e çok iyi geliyor, tanışmak isterim.” açıklaması için “Bence de çok iyi geliyor. Necati de Cem’le tanışmak istedi.

    "Görüşürsek eski koca olmaz"

    Gerçi durduk yere eski kocayla görüşmenin pek bir manası yok. Her dakika görüşürsen eski koca olmaz.” diyerek kahkaha attı.

    Nurgül Yeşilçay: Eski kocayla görüşmek manasız #1

    Nurgül Yeşilçay: Eski kocayla görüşmek manasız #2


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