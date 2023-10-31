Nurgül Yeşilçay ev halini sosyal medyadan yayınladı Sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Nurgül Yeşilçay, son olarak mini elbisesiyle poz verdi.

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Sosyal medyanın en aktif isimleri arasında başı çeken Nurgül Yeşilçay, eğlenceli paylaşımlar yapıyor.

Her anını eğlenceli bir şekilde yayınlayan Yeşilçay, son zamanlarda ise bir hayli kilo verdi.

Kusursuz bir şekilde forma giren Yeşilçay, evinde yaptığı mini elbiseli paylaşım ile de bunu kanıtladı.

"Ev halim" dedi

Son olarak, Veda Mektubu dizisinde Alanur karakterine hayat veren Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafıyla adeta göz kamaştırdı.

Fazla kilolarından kısa sürede kurtulan Nurgül Yeşilçay, süper mini fıstık yeşili elbisesi ile verdiği pozlara not düşünmeyi ihmal etmedi.

Güzel oyuncu paylaşımına 'Ben artık evde böyle takılacağım iyi günler' notunu da ekledi.