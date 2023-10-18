Nurgül Yeşilçay, ev temizliği yaptığı anları paylaştı Asmalı Konak dizisinde hayat verdiği Bahar karakteriyle hafızalara kazınan Nurgül Yeşilçay, evini temizlerken yayınladığı videoyla gündem oldu.

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ensonhaber.com

Verdiği kilolarla adından söz ettiren ve fit hali dikkat çeken Nurgül Yeşilçay, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

En son Veda Mektubu dizisi ile izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu, evde temizlik yaptığı anları paylaştı.

Eski şarkılarla temizlik yaptı

"Yarınlar yokmuşçasına kirlettiğimiz eve girişiyorum." diyen güzel oyuncu, takipçilerinden kendisine şans dilemelerini istedi. Daha sonra temizlik yaptığı anları paylaşan Nurgül Yeşilçay adeta kendinden geçti. "Nerde o eski şarkılar" diyen Yeşilçay, müziğin ritmine ayak uydurarak temizlik yaptı.