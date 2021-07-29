Nurgül Yeşilçay: Evlenmeye vakit yok

Uzun zamandır Necati Kocabay ile birlikte olan Nurgül Yeşilçay, ilişkileri hakkında konuştu.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki akşam sevgilisi Necati Kocabay ve oğlu Osman Nejat’la Bebek'teki bir mekanda yemek yedi.

Çıkışta oğlunun önemli bir sanat okulunu kazandığını ve kutlama yaptıklarını söyleyen Yeşilçay, evlilik sorularına da şöyle yanıt verdi:

"ÜŞENİYORUZ"

“Valla vakit bulamıyoruz. Bir de çok üşeniyoruz ya! Arkadaşlarımızın diline düştük, ‘Organize edip sizi çağıracağız’ diyorlar.”