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    Nurgül Yeşilçay: Evlenmeye vakit yok

    Uzun zamandır Necati Kocabay ile birlikte olan Nurgül Yeşilçay, ilişkileri hakkında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2021 - 10:01
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 10:39
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    Nurgül Yeşilçay: Evlenmeye vakit yok

    Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki akşam sevgilisi Necati Kocabay ve oğlu Osman Nejat’la Bebek'teki bir mekanda yemek yedi.

    Çıkışta oğlunun önemli bir sanat okulunu kazandığını ve kutlama yaptıklarını söyleyen Yeşilçay, evlilik sorularına da şöyle yanıt verdi:

    "ÜŞENİYORUZ"

    “Valla vakit bulamıyoruz. Bir de çok üşeniyoruz ya! Arkadaşlarımızın diline düştük, ‘Organize edip sizi çağıracağız’ diyorlar.”

    Nurgül Yeşilçay: Evlenmeye vakit yok #1

    Nurgül Yeşilçay: Evlenmeye vakit yok #2

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