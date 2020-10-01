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    Nurgül Yeşilçay: Evliliği erteledik

    Bu sene gelin olmayı planlayan Nurgül Yeşilçay, hayallerini seneye bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2020 - 12:02
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    Nurgül Yeşilçay: Evliliği erteledik

    Koronavirüs salgını sebebiyle gelin olmayı seneye erteleyen oyuncu Nurgül Yeşilçay, önceki akşam Etiler'de objektiflere yansıdı.

    "HAZIRLIKLAR YARIM KALDI"

    Yapımcı Necati Kocabay ile aşk yaşayan Yeşilçay, "Evlilik hazırlığı yapıyorduk ancak pandemiden dolayı erteledik.

    "HALAYSIZ OLMAZ"

    Aslına bakarsanız yapabilirdik ancak ben halaysız düğün istemiyorum. Hep beraber bir araya gelmeliyiz. Kısmet olursa seneye düşünüyoruz artık." dedi.

    Nurgül Yeşilçay: Evliliği erteledik #1

    Nurgül Yeşilçay: Evliliği erteledik #2

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