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- Nurgül Yeşilçay: Fotoğrafları koyarken doları gördüm
Nurgül Yeşilçay: Fotoğrafları koyarken doları gördüm
Nefesime Kadar dizisiyle ekranlara dönemeye hazırlanan Nurgül Yeşilçay, bugün yaptığı paylaşıma doları da ekledi.
- Haber Merkezi
- 13.12.2021 - 12:47
- Güncelleme : 13.12.2021 - 13:06
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'dan yeni bir paylaşım geldi.
REKOR KIRDI
Güne 13,86 liradan başlayan dolar/TL kuru, saat 09.40 itibarıyla 14 lirayı aşarak rekor seviyeyi gördü. Doların rekor seviyeyi gördüğü anlarda oyuncu Nurgül Yeşilçay, bir paylaşım yaptı.
"İYİ HAFTALAR DİLEYECEKTİM"
Fotoğrafını yayınlayan ünlü oyuncu yayınladığı karesine; “Tam fotoları koyarken iyi haftalar dileyecekken ‘dolar‘ı gördüm.” yazdı.
Yeşilçay'ın paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
Fotoğraflarla Nurgül Yeşilçay FOTO GALERİ