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    Nurgül Yeşilçay: Fotoğrafları koyarken doları gördüm

    Nefesime Kadar dizisiyle ekranlara dönemeye hazırlanan Nurgül Yeşilçay, bugün yaptığı paylaşıma doları da ekledi.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2021 - 12:47
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 13:06
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    Nurgül Yeşilçay: Fotoğrafları koyarken doları gördüm

    Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'dan yeni bir paylaşım geldi.

    REKOR KIRDI

    Güne 13,86 liradan başlayan dolar/TL kuru, saat 09.40 itibarıyla 14 lirayı aşarak rekor seviyeyi gördü. Doların rekor seviyeyi gördüğü anlarda oyuncu Nurgül Yeşilçay, bir paylaşım yaptı.

    "İYİ HAFTALAR DİLEYECEKTİM"

    Fotoğrafını yayınlayan ünlü oyuncu yayınladığı karesine; “Tam fotoları koyarken iyi haftalar dileyecekken ‘dolar‘ı gördüm.” yazdı.

    Yeşilçay'ın paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

    Fotoğraflarla Nurgül Yeşilçay FOTO GALERİ

    Nurgül Yeşilçay: Fotoğrafları koyarken doları gördüm #1

    Nurgül Yeşilçay: Fotoğrafları koyarken doları gördüm #2

    Nurgül Yeşilçay: Fotoğrafları koyarken doları gördüm #3

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