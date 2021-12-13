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Nurgül Yeşilçay: Fotoğrafları koyarken doları gördüm

Nurgül Yeşilçay: Fotoğrafları koyarken doları gördüm

Nefesime Kadar dizisiyle ekranlara dönemeye hazırlanan Nurgül Yeşilçay, bugün yaptığı paylaşıma doları da ekledi.