Haberler



Magazin



Nurgül Yeşilçay, gençlik fotoğrafını paylaştı

Nurgül Yeşilçay, gençlik fotoğrafını paylaştı Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Yeşilçay bu defa 20'li yaşlarından bir karesini paylaştı.