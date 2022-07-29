Nurgül Yeşilçay, güneşlenirken fotoğraf yayınladı

Ekranların başarılı oyuncularından Nurgül Yeşilçay, şimdilerde Marmaris’te tatil yapıyor.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, bir süredir sevgilisi Necati Kocabaş ile Marmaris'te tatil yapıyor.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu, son olarak sıcaktan bunaldığı anları paylaştı.

"Çok sıcak"

Kavurucu sıcaktan bunalan oyuncu, bikinisiyle sere serpe yere uzanarak yüzünü de havluyla kapattı.

O anlarını Instagram hesabından yayınlayan Yeşilçay, "Çok sıcak" notunu düştü.

46 yaşındaki ünlü ismin düzgün fiziğini gören hayranları beğeni yağmuruna tuttu.