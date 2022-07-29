Petrol
101.97
0.14%
Euro
18.358
0.45%
Dolar
17.9343
0.07%
Altın
1.017
0.47%
Borsa
2543
0.00%
Bitcoin
428.363
2.69%
BTXN Coin
10.52
-0.37%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 23 C

    Nurgül Yeşilçay, güneşlenirken fotoğraf yayınladı

    Ekranların başarılı oyuncularından Nurgül Yeşilçay, şimdilerde Marmaris’te tatil yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2022 - 07:13
    • Güncelleme : 29.07.2022 - 09:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nurgül Yeşilçay, güneşlenirken fotoğraf yayınladı

    Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, bir süredir sevgilisi Necati Kocabaş ile Marmaris'te tatil yapıyor.

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan oyuncu, son olarak sıcaktan bunaldığı anları paylaştı.

    "Çok sıcak"

    Kavurucu sıcaktan bunalan oyuncu, bikinisiyle sere serpe yere uzanarak yüzünü de havluyla kapattı.

    O anlarını Instagram hesabından yayınlayan Yeşilçay, "Çok sıcak" notunu düştü.

    46 yaşındaki ünlü ismin düzgün fiziğini gören hayranları beğeni yağmuruna tuttu.

    Nurgül Yeşilçay, güneşlenirken fotoğraf yayınladı #1

    Nurgül Yeşilçay, güneşlenirken fotoğraf yayınladı #2


    İlginizi Çekebilir

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Muş Ovası'ndan buğday rekoltesi beklentisi 375 ton
    Ekonomi

    Muş Ovası'ndan buğday rekoltesi beklentisi 375 ton

    28 Temmuz döviz kurunda son durum
    Ekonomi

    28 Temmuz döviz kurunda son durum

    Görüş Bildir