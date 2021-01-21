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    Nurgül Yeşilçay, Hadise'yi geride bıraktı

    Hadise'nin geçtiğimiz haftalarda giydiği mor takımla Nurgül Yeşilçay, 10 ay önce görüntülenmişti.
    • Haber Merkezi
    • 21.01.2021 - 07:12
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    Nurgül Yeşilçay, Hadise'yi geride bıraktı

    Ünlü şarkıcı Hadise, önceki gün reklam yüzü olduğu markanın tanıtım toplantısına bu mor takım ile katıldı. Aynı kıyafeti daha önce oyuncu Nurgül Yeşilçay giymişti.

    10 AY ÖNCE GİYMİŞTİ

    Yeşilçay bu takımı 10 ay önce resim sergisinin açılışında giymişti. Kime daha çok yakışmış tartışması bir yana, Hadise’nin moda takibi konusunda Nurgül’ün çok gerisinde kaldığı gerçeği sosyal medyanın gündem konusu oldu.

    Raisa&Vanessa Sason’un geçen yılki koleksiyonuna ait bu takımın fiyatına gelince; pantolon 5 bin 500 TL, ceket 7 bin 300 TL.

    Nurgül Yeşilçay, Hadise yi geride bıraktı #1

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