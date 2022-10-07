Nurgül Yeşilçay İran’da neler yaşadı? Halk neden istemiyor? İşte İran’da geçirdiği kötü günler…

Sinema filmi çekimleri için İran’a giden Nurgül Yeşilçay, İran halkı tarafından istenmediğini anlattı. Peki ünlü oyuncunun istenmeme sebebi ne? İran’da neler yaşadı? İşte detaylar…

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, kendisi gibi oyuncu olan Ceyda Düvenci’nin programına konuk oldu. Canlı yayında duygu dolu anlar yaşandı.

Nurgül Yeşilçay, koronavirüs öncesinde İran’da çekilen filmde yaşadıklarını anlattı.

22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ölümü hakkında ve kıyafet kuralları hakkında da konuşan Yeşilçay, İran halkı tarafından istenmediğini açıkladı. İşte İran'da istenmemesinin sebebi...

İran’da zor günler geçirdi

''Bizim diziler dünyada çok satıldığı için İran'da da seviliyorum, sağ olsunlar ben de İranlıları seviyorum. Teklif getirildi, İran sinemasını da çok sevdiğim için gittim. İsfahan'da çekiyoruz filmi, çok güzel bir yer. Merak ediyorum, sokakta geziyorum.

İran'da başörtüsünü saçının her tarafını kapatarak takmıyorsun, saçların görülebiliyor, sadece bir örtünün olması şart. İran'a girdiğiniz anda turist de olsan, vatandaş da olsan onu takıyorsun. Takmayı alışmamışsın ya, düşen de bir şey.





‘Ne demek başını örtmemek?’

Bunun bu kadar ciddiye alındığını tahmin etmedim çünkü önümden saç görünüyor, yandan saç görünüyordu. Ben poz verirken başımdaki örtü arkaya doğru düşmüş. Bu basında bir yer aldı, İran basınında. Olay bir büyüdü, bir büyüdü. 'Hadsiz' yazanlar var, 'Ne demek başını örtmemek?' yazanlar var.''

‘Müthiş bir baskı var’

"Ne demek örtmemek? Ben zaten örf, adet severim. Sen bir yere gidip de kendi örf adetinle gidemezsin. Ben senin evine gelsem, evinin kuralları vardır. Bazı kurallar vardır, uymak zorundasındır.





Saygı da bunu gerektirir. İran haklı çok tatlı bir halk. Sonra kendi kendine çözüldü sorun. İkiye ayrıldılar, bir kesim 'Kız başını kapatmış işte' dedi, 'Kendi kendine açılmış' dediler ama o ara çok rahatsız olanlar oldu.

Yaşadığım şu an o kadar güncel bir konu ki zaten. Müthiş bir baskı var, dışarıdan gelen bir insan olarak ben de öyle hissettim. Düşün İranlı kadınlar neler yaşıyorlar"

Bağımsız filmcilerden ödül aldı

"Oynadığım bir İran filmiyle Amerika bağımsız filmcilerden ödül aldım. Pandemi falan bitti nihayet! Artık sinema filmlerinin tek tek görücüye çıkma vakti"