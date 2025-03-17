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Haber Merkezi

Son zamanlarda sosyal medya hesabında yayınladığı esprili gönderileriyle adından söz ettiren oyuncu Nurgül Yeşilçay, 2018 yılından beri Necati Kocabay ile aşk yaşıyor.

"KAYNANA ŞİDDETTİ"

Ünlü oyuncu, dün uzatmalı sevgilisinin annesi ile bir araya geldi. Oyuncu kendisine sıkı sıkı sarılan öpücüğe boğan hanımefendi için "Kaynana şiddetine maruz kaldım" yorumunu yaptı.

48 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, yıllardır birlikte yaşadığı sevgilisi Necati Kocabay ile evlenmemelerinin sebebini geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. Oyuncu, "Aynı devam. Hala çok üşeniyoruz." diyerek kahkaha atmıştı.