Nurgül Yeşilçay, kaza geçirdi

Ocak ayında dizi setinde geçirdiği kaza sonucunda hastanelik olan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Fox TV'de yayınlanan Son Nefesime Kadar dizisiyle ekranlara dönen Nurgül Yeşilçay, kendi kullandığı araçla büyük bir trafik kazası geçirdiğini Instagram hesabından duyurdu.

Kullandığı araçla büyük bir kaza atlattığını belirten ve ’emniyet kemeri takın’ çağrısı yapan Yeşilçay, şunları belirtti:

"KAZA GEÇİRDİM"

"Bir süredir buralarda yoktum! Hastanelerde boğuşuyordum çünkü! Kendi kullandığım araçla büyük bir kaza atlattım. Ağzıma, çeneme dikişler atıldı! Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek. Azıcık yamuğum ama gayet iyiyim anlayacağınız. Siz siz olun emniyet kemerinizi takın lütfen"



