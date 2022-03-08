Euro
15.65
0.06%
Dolar
14.38
0.05%
Altın
920.35
-0.25%
Borsa
1997
0.33%
Bitcoin
560.792
1.56%
BTXN Coin
38.29
0.23%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Bulutlu 4 C

    Nurgül Yeşilçay, kaza geçirdi

    Ocak ayında dizi setinde geçirdiği kaza sonucunda hastanelik olan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 06:58
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 07:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nurgül Yeşilçay, kaza geçirdi

    Fox TV'de yayınlanan Son Nefesime Kadar dizisiyle ekranlara dönen Nurgül Yeşilçay, kendi kullandığı araçla büyük bir trafik kazası geçirdiğini Instagram hesabından duyurdu.

    Kullandığı araçla büyük bir kaza atlattığını belirten ve ’emniyet kemeri takın’ çağrısı yapan Yeşilçay, şunları belirtti:

    "KAZA GEÇİRDİM"

    "Bir süredir buralarda yoktum! Hastanelerde boğuşuyordum çünkü! Kendi kullandığım araçla büyük bir kaza atlattım. Ağzıma, çeneme dikişler atıldı! Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek. Azıcık yamuğum ama gayet iyiyim anlayacağınız. Siz siz olun emniyet kemerinizi takın lütfen"

    Nurgül Yeşilçay, kaza geçirdi #1

    Nurgül Yeşilçay, kaza geçirdi #2


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin, size zengin olma şansı verir
    Mtm

    Bitcoin, size zengin olma şansı verir

    Rus ordusu 40 asker ve 11 askeri aracını kaybetti
    Dünya

    Rus ordusu 40 asker ve 11 askeri aracını kaybetti

    Kenan Karaman: Bu kadar gol kaçmaz
    Futbol

    Kenan Karaman: Bu kadar gol kaçmaz

    Görüş Bildir