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    Nurgül Yeşilçay, mahsur kaldığı yerden memnun

    Nurgül Yeşilçay,, mahsur kaldığı yeri "Sefam olsun" diyerek paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 25.01.2022 - 14:09
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 14:12
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    Nurgül Yeşilçay, mahsur kaldığı yerden memnun

    Yoğun kar yağışının etkilerinin sürdüğü şu günlerde oyuncu Nurgül Yeşilçay'dan da bir paylaşım geldi.

    Şaşırtan bir paylaşımda bulunan  Nurgül Yeşilçay, herkesin aksine mahsur kaldığı yerden memnun olduğunu dile getirdi. Zor şartlar altında olmadığının mesajını veren oyuncu Yeşilçay, kaldığı yerden fotoğraf yayınladı.

    "SEFAM OLSUN"

    Happy Valley'nin yerli uyarlaması ‘Son Nefesime Kadar’ dizisinde rol alacak olan oyuncu, paylaşımında "Ay böyle bir yerde mahsur kaldım. Sefam olsun." notuyla manzarayı paylaştı.

    Nurgül Yeşilçay, mahsur kaldığı yerden memnun #1

    Nurgül Yeşilçay, mahsur kaldığı yerden memnun #2


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