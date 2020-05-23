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    Nurgül Yeşilçay: Salgın bitse bizim ev ergen dolsa

    Koronavirüs nedeniyle eve kapanan Nurgül Yeşilçay, Instagram hesabından oğlu Osman Nejat ile fotoğrafını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2020 - 11:05
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    Nurgül Yeşilçay: Salgın bitse bizim ev ergen dolsa

    Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay’ın 2004’te nikah masasına oturup 2010’da boşandığı Cem Özer’den olan oğlu Osman Nejat'ın dün doğum günüydü.

    "ÖZLEDİM ERGENLERİ"

    Nurgül Yeşilçay, Instagram’dan 15 yaşına basab oğlunun fotoğrafını paylaşıp altına “İlk defa arkadaşsız doğum günü kutluyor. Ben bile özledim bizimkinin dostlarını, kankalarını. Bir an önce salgın bitse de bizim ev çeşit çeşit ergen dolsa” yazdı.

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