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- Nurgül Yeşilçay sosyal medyayı salladı
Nurgül Yeşilçay sosyal medyayı salladı
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
- Haber Merkezi
- 15.09.2020 - 02:02
Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu Nurgül Yeşilçay'dan yeni bir paylaşım geldi. Yeşilçay, Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafları ile büyük beğeni topladı.
Sarı elbisesi ile kamera karşısına geçen Nurgül Yeşilçay fotoğrafına "Taze fotolar getirdim" notunu düştü.
Karantina döneminde İstanbul’daki evinden dışarı çıkmayan Nurgül Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay’la tatili Bodrum'da geçirmişti.
EV TADİLATINA 100 BİN TL ÖDEDİ
Gümüşlük sırtlarında geçtiğimiz yıl 600 bin TL’ye satın aldığı evini tadilata sokan oyuncunun, 100 bin TL ödediği öğrenildi.
Oyuncuya tatilde oğlu Osman Nejat da eşlik etti.