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    Nurgül Yeşilçay sosyal medyayı salladı

    Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2020 - 02:02
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    Nurgül Yeşilçay sosyal medyayı salladı

    Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu Nurgül Yeşilçay'dan yeni bir paylaşım geldi. Yeşilçay, Instagram'dan paylaştığı son fotoğrafları ile büyük beğeni topladı.

    Sarı elbisesi ile kamera karşısına geçen Nurgül Yeşilçay fotoğrafına "Taze fotolar getirdim" notunu düştü.

    Karantina döneminde İstanbul’daki evinden dışarı çıkmayan Nurgül Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay’la tatili Bodrum'da geçirmişti.

    EV TADİLATINA 100 BİN TL ÖDEDİ

    Gümüşlük sırtlarında geçtiğimiz yıl 600 bin TL’ye satın aldığı evini tadilata sokan oyuncunun, 100 bin TL ödediği öğrenildi.

    Oyuncuya tatilde oğlu Osman Nejat da eşlik etti.

    Nurgül Yeşilçay sosyal medyayı salladı #1

    Nurgül Yeşilçay sosyal medyayı salladı #2

    Nurgül Yeşilçay sosyal medyayı salladı #3

    Nurgül Yeşilçay sosyal medyayı salladı #4

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