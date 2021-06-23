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Nurgül Yeşilçay, tatilde
Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay’la Bodrum’da tatil yapıyor.
- Haber Merkezi
- 23.06.2021 - 07:42
- Güncelleme : 23.06.2021 - 09:00
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, rol aldığı dizinin çekimlerine verilen 4 günlük arayı değerlendirip yapımcı sevgilisi Necati Kocabay’la soluğu Bodrum’da aldı. Ünlü çift, önceki gün kaldıkları otelin plajında görüntülendi.
MAYO GİYDİ
Yarım saatlik deniz sefası yapan çift, daha sonra güneşlenerek tatilin keyfini çıkardı. Kilo aldığı dikkat çeken Yeşilçay’ın, bikini yerine mayo tercih ettiği görüldü.