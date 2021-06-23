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    Nurgül Yeşilçay, tatilde

    Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay’la Bodrum’da tatil yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2021 - 07:42
    • Güncelleme : 23.06.2021 - 09:00
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    Nurgül Yeşilçay, tatilde

    Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, rol aldığı dizinin çekimlerine verilen 4 günlük arayı değerlendirip yapımcı sevgilisi Necati Kocabay’la soluğu Bodrum’da aldı. Ünlü çift, önceki gün kaldıkları otelin plajında görüntülendi.

    MAYO GİYDİ

    Yarım saatlik deniz sefası yapan çift, daha sonra güneşlenerek tatilin keyfini çıkardı. Kilo aldığı dikkat çeken Yeşilçay’ın, bikini yerine mayo tercih ettiği görüldü.

    Nurgül Yeşilçay, tatilde #1

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