Nurgül Yeşilçay, tatilde

Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay’la Bodrum’da tatil yapıyor.

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, rol aldığı dizinin çekimlerine verilen 4 günlük arayı değerlendirip yapımcı sevgilisi Necati Kocabay’la soluğu Bodrum’da aldı. Ünlü çift, önceki gün kaldıkları otelin plajında görüntülendi.

MAYO GİYDİ

Yarım saatlik deniz sefası yapan çift, daha sonra güneşlenerek tatilin keyfini çıkardı. Kilo aldığı dikkat çeken Yeşilçay’ın, bikini yerine mayo tercih ettiği görüldü.