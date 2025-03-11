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Haber Merkezi

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncu Türkan Şoray’ın ikonik tarzı ve makyajı yıllar sonra da en beğenilen imajlardan oldu.

Sultan'ın güzelliği TikTok ve Instagram’daki influencer’ların ‘Turkish Delight Make Up’ adıyla makyajını yapmaya başlamasıyla tüm dünyada trend oldu.

Selin Şekerci, Elif Buse Doğan, Larissa Gacamer ve Selin Genç'in ardından Nurgül Yeşilçay da viral olan akıma katıldı. Türkan Şoray'a benzemeye çalışan ünlü isme, sevenlerinden beğeni yağdı.

TÜRKAN ŞORAY AZ MAKYAJ ÖNERİYOR

Türkan Şoray, makyaj akımıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Tabii ki çok hoşuma gidiyor, tebessümle seyrediyorum hepsini ama ben filmlerim gereği o makyajları yapıyordum. Gençlere tavsiyem, olabildiğince doğal olmaları, az makyaj yapmaları" ifadelerini kullanmıştı.