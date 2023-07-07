Nurgül Yeşilçay, yapılan yeni zamlarla ilgili paylaşım yaptı

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Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre yüzde 18 olan KDV yüzde 20'ye; yüzde 8 olan KDV yüzde 10'a yükseldi.
Noter, tapu, pasaport, vize, diploma ve trafik harçları dahil maktu harçlara da yüzde 50 oranında zam yapıldı.
"Vergiler, zamlar günaydın"
Ekranların ünlü oyuncularından Nurgül Yeşilçay, 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kendisini yaşlandırarak başörtüsü taktığı bir fotoğrafını paylaşarak "Vergiler, zamlar günaydın" notunu yazdı.