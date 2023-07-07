Nurgül Yeşilçay, yapılan yeni zamlarla ilgili paylaşım yaptı Nurgül Yeşilçay kendisini yaşlandırma uygulamasıyla yaşlandırıp fotoğrafına "Vergiler, zamlar günaydın" notunu düştü.

ensonhaber.com Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre yüzde 18 olan KDV yüzde 20'ye; yüzde 8 olan KDV yüzde 10'a yükseldi. Noter, tapu, pasaport, vize, diploma ve trafik harçları dahil maktu harçlara da yüzde 50 oranında zam yapıldı. "Vergiler, zamlar günaydın" Ekranların ünlü oyuncularından Nurgül Yeşilçay, 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından kendisini yaşlandırarak başörtüsü taktığı bir fotoğrafını paylaşarak "Vergiler, zamlar günaydın" notunu yazdı.