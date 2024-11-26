Nurgül Yeşilçay yeniden diyette! Verdiği kiloları almaya başladı

Haber Merkezi

Şu sıralar ekranlarda olmasa da magazin gündeminde her zaman kendine yer açmayı başaran ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay yine gündem oldu.

GÜNDE 16 SAAT AÇ KALIYORDU

Fit haliyle dikkatleri üzerine çeken Nurgül Yeşilçay, 1 ayda tam 16 kilo vermişti. 16 saat aç kalarak kilo verdiği açıklayan ünlü oyuncu, yaz aylarında verdiği kiloları geri aldı.

10 günlük tatilinde 3 kilo alan Nurgül Yeşilçay şimdi yeniden diyete girdi. Diyet yaparken çok zorlandığını söyleyen ünlü isim, 2 kilo verdiğini söyledi.

"YİYİP GEZMEYİ SEVİYORUM"

'Yiyip, içip, gezip, eğlenmeyi seviyorum' diyen Yeşilçay, 'Bu yüzden diyet yaparken çok zorlanıyorum, diyet yapmak dünyanın en zor şeylerinden biri. Ama uğraşıyorum.' ifadelerini kullandı.

Önceki akşam özel bir davette boy gösteren Yeşilçay, siyahlar içerisindeydi. Nurgül Yeşilçay derin göğüs dekoltesiyle adeta göz doldurdu.