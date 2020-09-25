Nurgül Yeşilçay'dan Balenciaga çekimi

Nurgül Yeşilçay, Balenciaga’nın paylaşımını ti’ye aldı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeminden düşmeyen oyuncu Nurgül Yeşilçay, ünlü giyim markası Balenciaga’nın yeni sezon çekimiyle dalga geçti.

Yeğeniyle Balenciaga mankenleri gibi giyinip poz veren Yeşilçay'ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

"VATKA OLARAK ÇORBA TASLARI KULLANIN"

Ünlü oyuncu paylaştığı ffotoğrafa, "Aynısı kaynımgilde de var" pozu. Önemli not: Vatka olarak evdeki çorba taslarından faydalanabilirsiniz." yazdı.