Nurgül Yeşilçay'dan özel hayatına dair çok konuşulacak açıklamalar 2000'lerin başında “Asmalı Konak” dizisiyle yıldızı parlayan Nurgül Yeşilçay, katıldığı programda samimi açıklamalar yaptı.

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Son olarak Veda Mektubu dizisinde canlandırdığı Alanur karakteriyle izleyici karşısına çıkan Nurgül Yeşilçay, magazin gündeminden düşmüyor.

YouTube'da yayınlanan bir programa konuk olan güzel oyuncu, özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeşilçay, beş yıldır birlikte olduğu yönetmen Necati Kocabay ve oğlu Nejat'la ilgili samimi itiraflarda bulundu.

"Necati ponçik biri"

Necati Kocabay'ın, kendisinin aksine çok sakin birisi olduğunu söyleyen Yeşilçay, "Necati ponçik biri. Pamuk pamuk. Sakin, göründüğü gibi. Necati ile kavga edemiyorum. Necati kavga etmez. Evde genelde ben kendi kendime kavga ederim. Kimse o sırada benimle muhatap olmaz." dedi.

Yeşilçay'ın açıklamalarından ara başlıklar:

"Sevgilim Necati’yi kıskanırım. Ama hayatta telefonunu kurcalamam.

"Ergenlik 17’de bitiyor"

Kız çocuğu istedim ama var olanı görünce vazgeçtim. Ergenlik 17’de bitiyor 18’de kralsın. Şu an mükemmel. Kapıyı kapatıp kendi kendine oyun oynuyor.

Oğlum Nejat’ın sevgilisi olsa karışırım. Oğlanın yanında çok iyi davranırım. Oğlum gittiğinde uyarırım. Korkuncum yani.

Nejat’ı yanında sevmediğim arkadaşları konusunda uyarmam ama yanındakinin kuyusunu kazarım. Sonra Nejat kendi kendine vazgeçmiş gibi oluyor."

Nurgül Yeşilçay’ın Cem Özer’den olan oğlu Nejat, İngiltere’de okuyor.