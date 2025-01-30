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Haber Merkezi

Sosyal medya hesabında yayınladığı videolarla sık sık gündem olan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, bu defa sevgilisini paylaştı.

Yeşilçay, bir süredir birlikte olduğu yapımcı sevgilisi Necati Kocabay'ın doğum gününü kutladı.

"KRAL"

Yeşilçay, ilk olarak sosyal medya hesabından birlikte oldukları bir fotoğrafı yayımlayarak "Açılın kral geliyor" notu ile paylaşım yaptı.

Sevilen isim, daha sonra 4.6 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından Kocabay’ın ofisine elinde pastayla giderek çalışanlarla birlikte sevgilisine sürpriz yaptığı anları paylaştı. O anları sosyal medyada paylaşan Yeşilçay, "İyi ki doğdun, iyi ki varsın!" notunu düştü.