Nurgül Yeşilçay'ın kirası 50 bin TL

Bir çorbaya 132 TL verince isyan eden Nurgül Yeşilçay, kirası 50 bin TL olan evi tuttu.

Son olarak final yapan 'Son Nefesime Kadar' dizisiyle ekranlarda yer alan 46 yaşındaki oyuncu Nurgül Yeşilçay, Bodrum'da içtiği bir kase çorbaya 132 TL ödeyince şok olmuş, sosyal medyadan da isyan etmişti.

"Uçmuş bunlar"

Yeşilçay: "Ay öyle bir yerdeyiz ki of çok iyi. Çorbanın fiyatı 132 TL. Uçmuş bunlar ya." yazmıştı.

Yazın hiçbir projede yer almayan ünlü oyuncu, kendine yeni plan çıkardı. Bodrum'dan vazgeçen Yeşilçay, rotayı Marmaris'e çevirdi.

50 bin TL kira

Takvim'de yer alan habere göre; yapımcı aşkı Necati Kocabay ile gittiği Marmaris'te kiralık evleri gezen Nurgül Yeşilçay, Söğüt'teki bir evi sezonluk 50 bin TL'ye kiraladı.