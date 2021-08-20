Nurgül Yeşilçay'ın son tatili

Yeni projesi öncesinde son kez tatile çıkan Nurgül Yeşilçay, önceki gün Bodrum’daki bir plajda görüntülendi.

Nurgül Yeşilçay yeni bir projeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Rolü için imajını değiştirip saçlarını sarıya boyatan ünlü oyuncu, çekimler başlamadan önce son kez tatile çıktı ve soluğu Bodrum’daki evinde aldı.

OĞLU DA YANINDA

Yoğun tempo öncesi sakin günlerin tadını çıkaran Yeşilçay, önceki gün Göltürkbükü’ndeki bir plajdaydı. Oyuncu, oğlu Osman Nejat’la birlikte geldiği plajda güneşlenirken objektife yansıdı.