Euro
9.9758
0.03%
Dolar
8.5359
0.34%
Altın
489.76
0.78%
Borsa
1.44
0%
Bitcoin
399.248
5.06%
EXEN Coin
26.35
-1.27%
23ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 23 C

    Nurgül Yeşilçay'ın son tatili

    Yeni projesi öncesinde son kez tatile çıkan Nurgül Yeşilçay, önceki gün Bodrum’daki bir plajda görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2021 - 08:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nurgül Yeşilçay'ın son tatili

    Nurgül Yeşilçay yeni bir projeyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Rolü için imajını değiştirip saçlarını sarıya boyatan ünlü oyuncu, çekimler başlamadan önce son kez tatile çıktı ve soluğu Bodrum’daki evinde aldı.

    OĞLU DA YANINDA

    Yoğun tempo öncesi sakin günlerin tadını çıkaran Yeşilçay, önceki gün Göltürkbükü’ndeki bir plajdaydı. Oyuncu, oğlu Osman Nejat’la birlikte geldiği plajda güneşlenirken objektife yansıdı.

    Nurgül Yeşilçay ın son tatili #1

    Nurgül Yeşilçay ın son tatili #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir