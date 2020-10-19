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    Nuri Alço baba olmak istiyor

    33 yaş küçük sevgilisiyle evlenen Nuri Alço, baba olmak istediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2020 - 07:57
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    Nuri Alço baba olmak istiyor

    Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Nuri Alço kendisinden 33 yaş küçük Burcu Sezginoğlu ile geçtiğimiz aylarda evlendi. Alço'ya bebek sorusu gelince Alço, kendisinin bir yönteme ihtiyacı olmadığını söyledi.

    "GENÇ BİR KARIM VAR"

    Alço'nun çok yoğun olduğundan dert yanan eşi Burcu “Boş vaktini yakalarsam olur” diyerek güldü.

    Nuri Alço “Tüp bebek düşünüyor musunuz?” sorusunu da şöyle cevapladı: “Genç bir karım var, ben de aslan gibiyim. Normal yollarla anne-baba olmak istiyoruz.”

    Nuri Alço baba olmak istiyor #1

    Nuri Alço baba olmak istiyor #2

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