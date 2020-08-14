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    Nuri Alço, balayında

    Yeşilçam’ın efsane ismi Nuri Alço, geçtiğimiz ay hayatını birleştirdiği eşi Burcu Sezginoğlu’yla, Marmaris’teki balayından fotoğrafını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2020 - 14:35
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    Nuri Alço, balayında

    Geçtiğimiz mart ayında bir restoranda sahneye çıkan Nuri Alço, sahneden küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu'na evlilik teklifinde bulunmuştu.

    11 YIL SONRA NİKAH

    Usta oyuncu, 11 yıldır birlikte olduğu Burcu Sezginoğlu ile bir ay önce Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde kıyılan nikah sonrası hayatını birleştirdi.

    BALAYINDAN FOTOĞRAF GELDİ

    Alço, Instagram hesabından 33 yaş küçük eşiyle Marmaris tatilinde çekilen bir kareyi paylaştı. Usta oyuncunun balayı fotoğrafı çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

    Nuri Alço, balayında #1

    Nuri Alço, balayında #2

     

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