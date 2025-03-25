Haber Merkezi
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço, Pınar Kerimoğlu’nun YouTube programına konuk oldu. Alço, Cüneyt Arkın’ın sahnelerde gerçek tokat attığını belirtti.
"PROVANIN TERSİNİ YAPARDI"
Cüneyt Arkın'ın kavga sahnelerine özel hazırlandığını söyleyen oyuncu, "Cüneyt Ağabey gerçek vurmayı çok severdi. 'Sağa vuracağım' der, sen sağa hazırlanırsın, soldan gelir yumruk.
O yüzündeki ifade, tokadın etkisiyle şaşırırsın. Hep provanın tersini yapardı. Gerçekti. Bütün gün kavgacılarla çalışırdı evde." ifadelerini kullandı.
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