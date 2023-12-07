Nursel Ergin, boşandığı eski eşi Murat Akyer'le barıştı Ünlü sunucu Nursel Ergin, boşandığı Murat Akyer ile Şevval Sam'ın konserinde sarmaş dolaş şekilde görüntülendi.

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Şu sıralar "Gelinim Mutfakta" programında sunuculuk yapan Nursel Ergin, Murat Akyer ile el ele göz göze şarkı söylediği bir video ile boşandığını açıklamıştı.

Boşanma açıklaması konuşulmuştu

"Olan güzeldir. Maalesef sizin sevineceğiniz gibi konuştuğunuz gibi olaylar yaşanmadı. Ne Murat, ne ben birbirimizi üzmedik" diyen Nursel Ergin'in o videosu sosyal medyada gündem olmuştu.

Ergin, altı ay önce boşandığı eski eşi Murat Akyer ile barıştı. Çift, Şevval Sam'ın sahne aldığı geceye eşi Murat Akyer ile katıldı.

"Dayanamadık"

ikili, konseri sarmaş dolaş dinledi. Snob Magazin'in haberine göre; çift,"İki ay önce barıştık. Daha fazla birbirimizin hasretine dayanamadık. Şimdilik çok güzel gidiyor. Yeniden evlilik neden olmasın?" dedi.